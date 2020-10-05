Ленинградская панорама: любовь моя Присвирье

Алексей Гушан – поэт, публицист, член Союза писателей России, радиоведущий, лауреат многих литературных премий, конкурсов и фестивалей – об истоках поэтического вдохновения и духовной связи с малой родиной.

– Я родился и вырос в Лодейном Поле. Сколько таких городков по Руси – не сосчитать. Но Лодейное Поле – моя малая родина, потому нет для меня места дороже и красивее!

Лодейнопольцы могут гордиться многим. Лодейное Поле – родина Балтийского флота. В годы Великой Отечественной войны наш город 1 000 дней доблестно держал оборону и не давал немецко-фашистским захватчикам сомкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда.

Эта земля – колыбель великого святого Русской земли – преподобного Александра Свирского. Свирский монастырь – жемчужина не только архитектуры, но и духовной жизни России. Каждый раз, когда приезжаю в Лодейное Поле, я непременно посещаю эту обитель. Хотя бывал в монастыре уже сотни раз, каждый приезд жду так, будто он первый. Каждый раз святая обитель открывается мне с новой, неизведанной стороны. И так светло на сердце – словно сам Господь погладил! Не передать словами радость от соприкосновения с Божественным Духом, который пребывает там.

Уже много лет я не живу в Лодейном Поле, но моя духовная, кровная связь с этим заповедным краем никогда не обрывалась. Здесь живут мои родные, мои друзья. Я рассказываю об этой благодатной земле в своем творчестве. Несомненно, истоки моего поэтического вдохновения в Присвирье! Здесь та земля тишины, которая помогает мне услышать живое поэтическое слово. Услышать и подарить его другим. Очень радостно, что читатели из России и зарубежных стран из моих книг узнают о прекрасной земле Присвирья.

За последние годы город Лодейное Поле заметно похорошел. Появились новые замечательные арт-объекты, развивается современная инфраструктура, растет туристская привлекательность города и района. Несомненно, это успех всех лодейнопольцев, которые любят свой край и хотят поделиться этой любовью с каждым. Так держать!