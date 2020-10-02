22 гектара рекреационной зоны появится в Заневке

Вчера, 1 октября, на совещании в Доме правительства Ленобласти обсуждался перевод земель в проекте генерального плана Заневского городского поселения. Из 52 га земель в Колтушах, которые планировалось передать под индивидуальное жилищное строительство, 22 гектара было решено перевести в рекреацию.



Речь идет о земле сельхозназначения, которая примыкает к особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты». Перевод земли под ИЖС было частью договоренности с компанией-донором, которая взялась завершить строительство 6.6 корпуса ЖК «Радужный» (дом уже на вводе в эксплуатацию). Однако в ходе обсуждения нового генерального плана местные жители высказывались за необходимость сохранить зеленое пространство между жилыми домами и охраняемой зоной.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение разделить участок на две части – одну из них в 30 га отдать под застройку, а 22 – в рекреацию.

– Мы должны с одной стороны выполнять условия соглашения, с другой стороны – слышать местных жителей и заботиться о природе, – прокомментировал решение глава региона.

Было учтено мнение жителей и при определении максимальной этажности на территории застройки. Так, на переданной под ИЖС земле можно строить дома не выше восьми этажей.