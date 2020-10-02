Обучиться и получить КЭП бесплатно!

У предпринимателей Ленинградской области и их сотрудников – жителей области – появилась уникальная возможность – пройти бесплатное обучение цифровым компетенциям для бизнеса и получить – также бесплатно – квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Обучение пройдёт онлайн, пройти его можно в любое, удобное для участника время, оставив заявку на обучение на сайте цифрабизнес47.рф.

Современный бизнес, даже если в нем трудится несколько человек, невозможно вести без цифровых технологий.

Они помогают увеличить продажи, снизить затраты и увеличить прибыль, выводят бизнес на качественно новый уровень.

На выбор предлагается 7 программ обучения – от темы «Цифровой маркетинг и медиа» до таких тем, как «Большие данные PRO» и «Интернет вещей PRO». «Разработка мобильных приложений PRO» и «Искусственный интеллект PRO».

Обучение включает теоретическую часть и практическую, которая позволит получить навыки внедрения «цифры» в бизнес-процессы. На связи с участниками онлайн-обучения будут кураторы программы, которые смогут дать необходимые консультации.

Также во все программы включена информация о применении цифровой подписи, о сервисах портала госуслуг и о преимуществах регистрации на портале госуслуг.

По окончании курса предприятия МСП, чьи сотрудники прошли обучение, получат квалифицированную электронную подпись с правом использования в течение 1 года, а участники программы – удостоверение о повышении квалификации.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте цифрабизнес47.рф. Всего в рамках проекта будет обучено более 5500 человек.

Проект массового повышения цифровой грамотности реализуется совместно комитетом цифрового развития, комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национальных проектов.