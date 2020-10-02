Уважаемые налогоплательщики! С 5 октября с учетом эпидемиологической обстановки обратиться в ИФНС России по Всеволожскому району можно только по предварительной записи.

Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Напоминаем, что практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов доступно на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях.

Мы остаемся на связи, получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 800 222-22-22.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Управление Федеральной налоговой службы по ЛО