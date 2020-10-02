Ленинградская панорама: подрастайте, сосны и ели!

День леса в Ленинградской области по традиции отметили высадкой деревьев. Во время акции «Создай свой лес», которая прошла во всех лесничествах региона, было высажено 138 тысяч саженцев сосны и ели. Всего же до конца осени на площади 1,3 тысячи гектаров появится 3,7 миллиона елочек и сосенок.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, 47-й регион первым из субъектов России начинает восполнять лесной фонд из земель запаса, а таковых у нас около 30 тысяч гектаров. Для строительных и инвестиционных компаний решено установить правило: вывели для своих нужд один гектар леса – введите в лесной фонд два.

Вообще-то разбить свой собственный лесок – посильное занятие для любого жителя Ленинградской области. Это можно сделать не только за городом, но и в парке, рядом с домом, на приусадебном участке.

Цифра: 21,2 млн деревьев будет высажено в 2020 году на территории области