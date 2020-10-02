Ленинградская панорама: неизгладимы следы блокады

Путеводитель «Шрамы блокады. 1941–1944 гг.» презентовали на международном военно-историческом фестивале, который состоялся на мемориале «Невский пятачок». Издание подготовлено и выпущено Военным музеем Карельского перешейка. Идеолог проекта – руководитель музея, военный историк Баир Иринчеев.

Это 40 страниц берущих за душу фотографий и столь же трогательных комментариев к ним.

В блокаду голод унес сотни тысяч жизней. Город подвергался массированным бомбардировкам с воздуха. За три блокадных года немецкая авиация совершила 272 воздушных налета, погибли более 16 тысяч мирных жителей, почти 34 тысячи были ранены.

Путеводитель содержит карту центра Ленинграда с отмеченными попаданиями бомб, детально описан характер разрушений зданий. На карту нанесены только самые серьезные разрушения – места попадания фугасных бомб в дома. Если отметить все попадания, карта станет ковром из красных точек.

Вот, например, фото и запись о доме № 68 по проспекту 25-го Октября (сейчас – Невский проспект, 68) – 28 ноября 1941 года, 14.46. 1 фугасная бомба, частично разрушена фасадная сторона здания, водопроводная магистраль, повреждены электрокабель, трамвайные и троллейбусные провода; ранены 8 человек, убиты 8.

Листаем дальше. Павильон Росси, Аничков мост, разборка на дрова нарзанного киоска напротив Елисеевского магазина, афиши ленинградских театров у ограды Екатерининского сада, зенитная батарея на Марсовом поле…

По словам Баира Иринчеева, путеводитель составлен на основе ежедневных сводок местной противовоздушной обороны за осень 1941 – весну 1942 года, воспоминаний и дневников ленинградцев, фотографий Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

«Мы довольно много говорим о блокаде Ленинграда, и все же не всегда люди эту информацию воспринимают визуально», – рассказывает фотохудожник Сергей Ларенков, коллажи которого легли в основу путеводителя.

Коллажи соединяют два плана – исторический и наших дней. Фотохудожник берет архивный снимок и совмещает его с современным. Линия соединения максимально выверена, Сергей специально рассчитывает эти точки. Его фотопроекту «Связь времен» около десяти лет. За эти годы он сделал порядка тысячи коллажей, большая часть работ посвящена Второй мировой войне. Около четырехсот снимков – о блокаде родного города, кроме того, оборона Москвы, освобождение Праги и Вены, штурм Берлина, высадка в Нормандии, Советско-финская война…

«Ленинградцы совершили невероятное, подняв из руин наш город – один из красивейших в мире. Многие города отстраивались заново, а в Ленинграде восстанавливали разрушенные здания, памятники истории и культуры. Альбом «Шрамы блокады» выпущен в память о мужестве ленинградцев», – говорит Сергей Ларенков.

Добавим, что на фестивале, который прошел на Невском «пятачке», реконструкторы воссоздали эпизоды форсирования Невы в 41-м году, также работали интерактивные площадки, состоялась торжественная закладка капсулы на месте будущего памятника юнгам Школы боцманов острова Валаам.

Мила Дорошевич

Фото Сергея Ларенкова