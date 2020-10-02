Западное Мурино продолжает «развязываться»

Движение по участку кругового перекрестка в районе новой развязки с кольцевой автодороги в Мурино было запущено ночью с 30 на 1 октября. Жители молодого города уже оценили преимущества «полукольца» – в соцсетях можно прочесть такие комментарии: «браво!», «класс!», «продолжают делать красоту», «Ура! Запустили!».

И действительно, благодаря переключению движения с развязки на часть разворотного кольца, значительно ускорился проезд машин по Охтинской аллее при съезде с КАДа – транспортный поток разворачивается и сразу уходит в направлении улицы Шувалова. Свежая разметка и яркие дорожные боны помогают водителям ориентироваться.

В настоящее время дорожные работы по обустройству оставшейся части «кольца» идут полным ходом.

Строительство транспортного кольца началось в конце 2017 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком объекта выступает ГКУ «Ленавтодор».

Подготовила Светлана Завадская