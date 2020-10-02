Всеволожские ориентировщики привезли медали с Чемпионата России

С 24 по 28 сентября в Выборге проходил чемпионат России по спортивному ориентированию. В соревновании приняли участие 123 спортсмена из 20 регионов России, в том числе, из Бурятии, Алтайского края, Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ленинградскую область представляло 17 спортсменов.

Конкуренция была напряженной – среди участников было два заслуженных мастера спорта. К тому же приходилось проходить сложную дистанцию.

Однако всеволожские спортсмены сумели отличиться. Мастер спорта Константин Серебряницкий – житель поселка Кузьмоловский – на соревнованиях по дисциплине «спринт» завоевал первое место, а на третий день чемпионата, когда состоялся «кросс-спринт», он взял «серебро» на дистанции 5 километров с прохождением 32 контрольных пунктов. Благодаря ему сборная команда Ленинградской области вышла на второе общекомандное место. Первое место в личном зачете завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Евгений Годлевский.

Напоминаем, что Константин Серебряницкий был победителем чемпионата России 2019 года. В тот же год он принимал участие на чемпионате мира в Норвегии, где показал самый лучший результат в мужской сборной России. И это несмотря на то, что он был самым молодым спортсменом нашей сборной. Сейчас его называют главной надеждой спортивного ориентирования России. Тренирует Константина Серебряницкого президент Федерации Ленинградской области по спортивному ориентированию Александр Шеин.

Другой представитель Всеволожского района – мастер спорта Игорь Попов – на чемпионате России 2020 года в Выборге завоевал третье место в дисциплине «Кросс-спринт» с прохождением 27 контрольных пунктов. Тренирует Игоря Попова известный тренер И.В. Горбатенков.

В одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести» вы сможете прочитать интервью с Константином Серебряницким.

Людмила Однобокова