Во Всеволожском районе проходят «корона-рейды»

Проверка соблюдения противоэпидемиологических мер прошла 1 октября в Кудрово. В ходе рейда проверяли наличие СИЗ у сотрудников и покупателей, а также отслеживали проведение регулярной дезинфекции и термометрии.

Проверку организовал областной Комитет по строительству и сектор ГОЧС и безопасности администрации Заневского поселения. В ходе рейда специалисты осмотрели несколько магазинов (в том числе крупных торговых сетей), а также посетили городские кафе.

Как отмечают в пресс-службе администрации Заневского поселения, в большинстве проверяемых предприятий среди персонала нарушений не выявлено. Сотрудники носят маски и перчатки, не обслуживают посетителей без СИЗ и аккуратно ведут журналы учета проведения санобработки помещений. Также соблюдается обязательная проверка температуры в начале рабочего дня.

Однако среди посетителей нарушителей масочного режима значительно больше. По примерным оценкам около трети клиентов надевают маски уже внутри торговых помещений, а большинство делает это на подходе к кассам, чтобы «обойти» запрет на отпуск товара без СИЗ. С жителями проводились профилактические беседы.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения