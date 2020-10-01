47-й регион ужесточает ограничения из-за COVID-19

Сегодня, 1 октября, в силу вступило постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее новые меры предотвращения распространения коронавируса. Так, «красную» зону пополнили Выборгским и Гатчинским районами, в «желтую» перешел Сланцевский, а для пожилых жителей региона вводится рекомендуемый график посещения магазинов и аптек.

Соответствующее постановление было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Частично в него вошли меры, которые глава региона обсуждал ранее на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Помимо перетасовок в «коронавирусном светофоре», вводится так называемый «час для пожилых». Теперь жители области старше 65 лет смогут получать услуги и закупаться в магазинах и аптеках с 9.00 до 11.00. За местными муниципалитетами поставлена задача информировать людей о введении и соблюдении «часа для пожилых» через сети радиотрансляции. Таким образом, наиболее уязвимые для вируса жители области смогут посещать необходимые общественные места с меньшим риском для своего здоровья.

Массовые мероприятия, организованные органами МСУ и органами исполнительной власти Ленинградской области, а также предусмотренные календарным планом на 2020 год, разрешены с ограничением по численности. Для «красного» Всеволожского района количество участников не должно превышать 80 человек при проведении мероприятия на улице и 75 – в помещении. Социальная дистанция и ношение СИЗ обязательны.

Также согласно документу, регион будет выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск медперсоналу, получающему дополнительные выплаты за особо важные работы. Помимо этого область организует закупку ковид-тестов для педагогов.