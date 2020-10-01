170 ездовых собак соревновались на чемпионате Ленобласти

Чемпионат и Первенство Ленинградской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта прошел 26–27 сентября в лесной зоне недалеко от поселка Лемболово. Трасса имела длину 3,7 километра.

Это стало самым крупным соревнованием прошедшего сезона для братьев наших меньших. Средняя скорость участников соревнований – 29 километров в час. Соревновались спортсмены в пяти дисциплинах:

байкджоринг – когда к собаке на буксире привязан велосипед с хозяином, собака бежит впереди, а велосипед – за ней;

каникросс – когда человек специальным шнуром привязан к собаке и бежит вслед за собакой;

соревнование картов, которые везет упряжка из 4 собак;

соревнование картов, которые везет упряжка из 6 или 8 собак;

и последний вид соревнований – когда собака бежит впереди скутера с хозяином и тащит скутер за собой.

Так как мужчины и женщины соревновались отдельно, плюс были старты для подростков, то спортивных выступлений вышло достаточно много. Всего в чемпионате и первенстве приняло участие 132 человека и около 170 собак разных пород.

Причем начать соревнование пришлось в 7 часов утра, потому что чемпионат по установившейся традиции проходит в конце сентября. Но в этом году погода в обозначенные даты выдалась теплой: к полудню температура поднималась выше 20 градусов. Для бегущих лохматых собак это могло представлять угрозу для здоровья – была опасность перегрева. Соревнования было решено перенести на раннее утро, чтобы все старты прошли при температуре не выше 9–12 градусов.

Организаторами соревнования выступили Федерация ездового спорта Ленинградской области, областной комитет по физической культуре и спорту и Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области.

Людмила Однобокова