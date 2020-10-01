10% отечественных грибов произведено в Ленинградской области

В Ленинградской области с начала года произведено 4 тысячи тонн грибов – практически вдвое больше, чем в прошлом году. Это составляет 10 процентов от всех промышленных грибов в Российской Федерации.

Такие данные были отмечены 29 сентября в Санкт-Петербурге в рамках открывшихся Дней российского грибоводства – 2020. Крупнейшие на Северо-западе производители шампиньонов работают на территории нашего Всеволожского района – это агрохолдинг «Выборжец» и ЗАО «Племенной завод «Приневское».

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу правительства Ленинградской области также доложил, что предприятия 47-го региона намерены продолжать наращивание объемов производства и расширение ассортимента грибной продукции. Для этого разработана региональная поддержка для предприятий непрерывного круглогодичного цикла выращивания грибов в виде субсидии размером 5,14 млн руб. на 1 гектар посевных площадей.

Подготовила Светлана Завадская

На фото Антона Ляпина из архива – рабочий визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в агрохолдинг «Выборжец»