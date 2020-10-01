У Всеволожской школы искусств появится остановка

Во Всеволожске возле детской школы искусств имени М.И. Глинки появится официальная остановка для автобусов. Сейчас ближайшая остановка находится напротив Всеволожского КДЦ, и чтобы попасть на занятия, детям приходится переходить через перекресток с оживленным движением.

Иногда ученики ДШИ упрашивают водителей городских автобусов остановиться рядом со школой, однако уступки шоферов не отменяют необходимости в официальной оборудованной остановке.

Депутат Законодательного собрания ЛО Александр Матвеев отправил соответствующий запрос в администрацию Всеволожского района. В ответном письме администрации сообщается, что в рамках муниципального контракта № 0145300005220000160 от 18 мая 2020 года предусмотрено строительство автобусной остановки по адресу: город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12.

Это вселяет надежду родителям, которые волнуются за своих детей.

Материал подготовила Людмила Однобокова