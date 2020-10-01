Первый научно-художественный музей России появится в Колтушах

Действующий во Всеволожском районе музей академика И.П. Павлова будет расширен в четыре раза – с 80 до 350 квадратных метров. Превращение экспозиции в настоящий научно-художественный музей обойдется в 7,5 млн рублей.

Музей располагается на базе бывших лабораторий знаменитого академика И.П. Павлова в Колтушах, однако сейчас выставочное пространство занимает только первый этаж и лишь часть второго. В планах не только расширить экспозицию, но и разработать общий современный концепт музея. При этом приоритетной задачей стоит сохранение атмосферы здания и использование исторического оборудования и материалов.

Как сообщает областное правительство, 29 сентября на территории музея собрались ученые, художники, музейщики и архитекторы. Специалисты осмотрели существующую экспозицию и изучили особенности музейных помещений. Впереди – разработка концепции выставочного пространства, которую обещают представить в январе 2021 года. А уже летом следующего года музей планируют открыть для посещения.

Фото пресс-службы областного правительства