Для школьников Всеволожского района строятся новые стадионы

Подходит к концу строительство школьного стадиона в деревне Вартемяги. Спортивный объект включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, зону общефизической подготовки, современное освещение для занятий в вечернее время.

Это второй спортивный объект во Всеволожском районе, открытый в этом году по программе капитального ремонта пришкольных спортивных сооружений и стадионов в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» и государственной программы Лениградской области «Современное образование Ленинградской области».

Новый стадион скоро появится и у Разметелевской средней школы – там также будет футбольное поле с искусственной травой, волейбольная и баскетбольная площадки с покрытием из резиновой крошки, сектор для прыжков в длину и зона для вольных упражнений. Кроме того, предусмотрено освещение по всему периметру.

Подготовила Светлана Завадская

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»