Во Всеволожский район вернулась тотальная дезинфекция

Специалисты управления ветеринарии возобновили масштабное проведение профилактической дезинфекции в местах общественного пользования. Под струи дезинфицирующего раствора попадают автобусные остановки, детские и спортивные площадки, а также входы в магазины, аптеки, банки, социальные и медицинские учреждения.

Ветврачи обрабатывают поверхности раствором «Кемицида», который признан безопасным для людей и животных, при этом является эффективным средством для уничтожения вирусов. Однако пары раствора могут вызвать аллергические реакции, поэтому специалисты просят не находиться в рабочей зоне дезинфектора и не прикасаться к обработанной поверхности до момента высыхания жидкости.

Дезинфекция в общественных местах возобновилась в связи ухудшением эпидемиологической ситуации во Всеволожском районе. Напомним, что согласно постановлению областного правительства, с 25 сентября район переведен в «красную» зону.

Фото управления ветеринарии по Ленинградской области