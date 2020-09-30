Ленобласть реализует масштабные инвестиционные проекты

Более 700 участников из 10 стран собрались сегодня, 30 сентября, на Балтийском региональном инвестиционном форуме (BRIEF-20). Бизнесмены, эксперты и представители власти обсуждали новые инвестиционные возможности и развитие экспорта.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что ввиду близкого соседства с Евросоюзом 47-й регион крайне привлекателен для инвесторов. Также область обладает развитой инфраструктурой и имеет прямой выход на потребительский рынок Петербурга. Благодаря совокупности этих факторов инвесторы имеют возможность комфортно работать на российском рынке, имея при этом экспортный потенциал.

В качестве примера Александр Юрьевич привел несколько масштабных инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Ленинградской области. Для региона такие крупные предприятия, как завод по производству метанола и аммиака компании «ЕвроХим» или универсально-перегрузочный комплекс в порту Приморск, позволят создавать новые рабочие места и даже целые предприятия в смежных отраслях.

Как сообщает областное правительство, в сумме инвестиции по десяти крупнейшим проектам составляют свыше 2,5 трлн рублей. По примерным подсчетам, благодаря реализации данных проектов регион сможет создать порядка 18 тысяч новых рабочих мест.