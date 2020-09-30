Из-за распространения ковида 47-й регион возвращает «час для пожилых»

Для жителей Ленинградской области старше 65 лет разработают графики посещения общественных пространств. Так называемый «час для пожилых» появится в сферах торговли и оказания услуг, в том числе медицинских.

Введение провивоэпидемиологических мер обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Вскоре принятые решения закрепят правительственным постановлением.

Так, помимо введения «часа для пожилых», область усилит контроль за соблюдением масочного режима. Наличие СИЗ у работников и посетителей магазинов и общественных мест будет проверяться в ходе рейдов. Предприятия, не обеспечившие соблюдение масочного режима, могут закрыть.

Также снова становится обязательная регулярная санобработка помещений и общественного транспорта. В соцучреждениях вводят термометрию.

Рассматривается введение запрета на проведение массовых мероприятий не только в «красной» зоне, но и «желтой». Пока органам местного самоуправления предлагается пересмотреть план мероприятий до декабря.