В Юкках планируют построить модульный дом культуры

Администрации Юкковского сельского поселения выдано предварительное разрешение на получение земельного участка под строительство модульного дома культуры. Здание планируется построить в деревне Лупполово, неподалеку от главной сцены, где проходит большинство культурно-массовых мероприятий поселения.

Как сообщает глава местной администрации Дмитрий Туркин, возвести дом культуры в привычном понимании в рамках Юкковского поселения невозможно из-за малого количества зарегистрированных жителей. Поэтому было решено реализовать проект со строительством модульного здания под культурно-досуговую деятельность.

– Мы искали вариант, который более приемлем для нашего поселения, – рассказал Дмитрий Туркин. – Я присутствовал на совещании, где собрались деятели культуры со всей Ленинградской области. И представители одного поселения рассказали, что смогли реализовать проект модульного дома культуры в населенном пункте с численностью жителей менее тысячи человек. Буквально за два месяца они построили одноэтажное здание, где организовали кружки для взрослых и детей.

Быстровозводимость – одно из основных преимуществ зданий из блок-модулей. При этом модульные помещения имеют широкие возможности к утеплению и организации внутреннего пространства. Поэтому каждое здание можно построить под конкретные нужды заказчика.