Административный центр в Мурино построят до конца 2022 года

В городе Мурино вскоре появится современный административно-деловой центр – инвестиционный проект по созданию коммерческой недвижимости был заявлен в рамках проходящего 30 сентября Балтийского регионального инвестиционного форума.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО ТРК «Мурино» Алексей Земсков.

Было отмечено, что со строительством центра на территории региона появится 2,6 тысячи рабочих мест, что позволит существенно сократить ежедневную маятниковую рабочую миграцию в соседний мегаполис – Санкт-Петербург из агломерационной зоны.

«Сегодня на приграничных территориях — Мурино, Кудрово, Бугры — есть запрос не только на создание социальной инфраструктуры для жителей, но и на рабочие места, — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это первый проект создания современных офисных площадей в Мурино, и мы надеемся, что он привлечет работодателей и даст возможность жителям области работать, не выезжая в Петербург».

Административно-деловой центр в Мурино планируется построить до конца 2022 года. На первом этаже десятиэтажного здания будут кафе и магазины, офисные помещения займут 2–7 этажи, на восьмом разместится спортивный центр, выше – ресторан, а на последнем – снова офисы. Площадь офисного центра ориентировочно составляет 22 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей.

Подготовила Светлана Завадская