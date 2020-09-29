20 новых комплексов видеофиксации появится на дорогах Ленобласти

Ленинградская область продолжает установку стационарных комплексов фото- и видеофиксации на региональных дорогах. 20 автоматических камер будут следить за соблюдением скоростного режима в черте 19 городов и поселков 47-го региона.

В конце прошлого года подобные комплексы уже были установлены во Всеволожске, Кудрово и Сертолово. Сейчас «умная» автоматика добирается до небольших населенных пунктов. Так, Всеволожский район «обрастет» камерами на дорогах в Хапо-Ое, Углово и Борисовой Гриве.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, на данный момент завершается монтаж техники. В скором времени камеры начнут фиксировать нарушителей скоростного режима.