Муринский долгострой станет героем клипа ДДТ

Во вторник Юрий Шевчук вместе с участниками группы ДДТ снимали клип на пустых этажах ЖК «Десяткино 2.0». Фактурный образ оживающего долгостроя стал декорациями для песни, посвященной оптимизму и надежде.

Областная администрация разрешила провести съемку, увидев близость между лейтмотивов песни и той ситуацией, которая сложилась с проблемным жилым комплексом. В этом году у дольщиков ЖК «Десяткино 2.0» появилась надежда обрести долгожданное новоселье – получено финансирование на завершение долгостроя, и уже в следующем году начнется строительство.

Музыканты в свою очередь рассуждают об общих трудностях, которые пришлось пережить всем за последнее время. Как рассказал лидер группы, в этом году коллектив не смог дать ни одного концерта, однако музыканты не теряют надежды встретиться со слушателями.

– Год был тяжелым для всех. Коронавирус, самоизоляция… сейчас люди словно надорванные, – отметил Юрий Шевчук. – Однако этот год уходит, все меняется и остается надежда.

Клип на песню под рабочим названием «Лето» будут монтировать около двух недель. Композиция войдет в новый альбом группы. Сейчас у музыкантов в работе порядка 30 песен.

Фото пресс-службы областного правительства