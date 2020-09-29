Закон о регулировании отходов в Ленобласти обсудят с общественностью

Правительство 47-го региона подготовило законопроект о регуляции отходов, предусматривающий контроль за перевозчиками с помощью QR-кодов и кратное увеличение штрафов для нарушителей. Жители Ленинградской области могут ознакомиться с законопроектом и до 12 октября внести свои пожелания.

С областным законом о регулировании отходов можно ознакомиться на сайте правительства ЛО. Высказать мнение об инициативе или внести пожелания можно по электронной почте: vashemnenie@lenreg.ru.

О необходимости ужесточить контроль за организацией, учетом и перемещением отходов высказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко еще летом. Напомним, что в июле этого года на границе Янино и Колтушей ликвидировали незаконную свалку на территории в 1,8 гектара. Устранить мусорный полигон удалось только после вмешательства правоохранительных органов.

Глава региона категорично высказался о необходимости начать новый этап борьбы с нелегальными свалками:

– Надо работать честно, – отметил губернатор. – С незаконных перевозчиков мусора и владельцев таких участков будет особый спрос.

Также законопроект способствует исполнению соцгарантий, данных губернатором в августе. Согласно им до 2023 года в Ленинградской области должны быть закрыты все мусорные полигоны.