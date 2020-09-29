В Ленобласти не будут переносить школьные каникулы из-за ковида

В Ленинградской области пока не рассматривают возможность досрочного начала осенних каникул. Школьники 47-го региона будут отдыхать в плановом режиме с 26 октября по 3 ноября.

На днях мэр Москвы подписал указ, согласно которому учащиеся московских школ уйдут на продленные каникулы со следующей недели. Однако председатель областного комитета по общему и профессиональному образованию Сергей Тарасов о возможности введения подобной меры в Ленинградской области высказался отрицательно.

По словам Сергея Тарасова, 47-й регион не планирует ни переводить детей на дистанционное обучение, ни смещать сроки школьных каникул. Так что пока дети будут учиться и отдыхать в плановом режиме.