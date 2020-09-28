Из-за испытательных работ на Ржевском полигоне перекроют дорогу

7 и 8 октября на территории испытательного полигона «Ржевка» планируется провести опасные работы с использованием средств поражения в боевом исполнении. В границах опасной зоны перекроют часть трассы А-181 «Магистральная».

Таким образом, на следующей неделе на участке 59 км – 74 км от дер. Матокса до урочища «Соколье» дорога будет полностью перекрыта. Отдел по делам ГО и ЧС по Всеволожскому району напоминает, что во время проведения испытательных работ находиться на территории полигона посторонним запрещено.