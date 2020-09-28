В Ленобласти стартовала кампания по вакцинации животных от бешенства

47-й регион приступил к осенней кампании по профилактике бешенства среди диких и домашних животных. Жители Ленинградской области могут обратиться в государственные ветеринарные клиники за бесплатной вакцинацией своих питомцев.

Также в рамках кампании раскладывают вакцину для диких и бродячих животных. В лесах Ленинградской области запланирована выкладка более миллиона доз препарата. Особое внимание уделяется размещению вакцины около свалок, где часто кормятся безнадзорные животные.

Вакцина представляет собой суспензию, заключенную внутрь съедобной приманки. Бруски из мясокостной муки и говяжьего жира охотно поедают плотоядные, получая таким образом необходимый препарат. Вакцина безопасна для человека и животных, поэтому не стоит беспокоиться, если питомец случайно съест препарат.