Во Всеволожске прошла ярмарка

В минувшие выходные, 26 и 27 сентября, во Всеволожске прошла ежегодная районная селькохозяйственная ярмарка. Два дня Юбилейная площадь и Всеволожский проспект пестрели яркими рядами самых разнообразных товаров.

Традиционно представить свою продукцию приехали как местные производители, так и торговцы из дальних уголков. Любители вкусного могли отовариться натуральными сырами и колбасами, копченой рыбкой и необычными сладостями. Для садоводов и огородников привезли большой выбор саженцев и растений. Конечно же, было много свежих овощей и фруктов.

Ярмарка на Юбилейной площади превращается в традиционное сезонное мероприятие, благодаря которому жители и гости города могут закупиться самой разной сельскохозяйственной продукцией в одном месте. Также это хорошее подспорье для поддержки производителей, ведь торговые места администрация Всеволожского района предоставляет бесплатно.

Фото Светланы Усик