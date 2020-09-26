Всеволожский район вернулся в «красную» зону

25 сентября вступило в силу постановление правительства Ленинградской области об изменениях в ограничениях, связанных с предотвращением коронавируса. Согласно ему Всеволожский район переходит из «желтой» зоны в «красную».

Так, на территории района снова запрещены массовые мероприятия. Исключение составляют мероприятия, организованные администрацией: они возможны с ограничением до 80 человек при проведении на улице и до 75 в помещениях. Средства индивидуальной защиты и соблюдение дистанции обязательны.

Однако магазины и торговые центры могут продолжить свою работу, если в них реализовываются товары первой необходимости. Для сотрудников и покупателей обязательны ношение СИЗ. При торговле товарами не первой необходимости действует ограничение на количество посетителей и размер магазина – реализация товаров возможна при размере зала до 800 кв. метров, а на одного человека должно приходится не менее 8 квадратных метров торговой площади.

Разрешена и деятельность общепита, но при условии использования половины посадочных мест, расстановкой столов минимум в полутора метрах друг от друга и обработке посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов.

Кроме Всеволожского района сменил свой статус и Приозерский район. Он перешел из самой благоприятной «зеленой» зоны в «желтую».