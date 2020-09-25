На Мурманском шоссе появится ограждение от лосей

В ближайшее время на Мурманском шоссе начнется установка специальной сетки, которая будет препятствовать выходу животных на проезжую часть. Подобные ограждения стоят вдоль трасс «Сортавала» и «Скандинавия».

Ограждение устанавливаются для предотвращения хаотичного выхода животных на проезжую часть и сокращения количества ДТП, связанных с этим фактором. Подобными сетками уже оборудовали порядка 180 километров региональных дорог.

Самыми опасными нарушителями дорожного движения среди животных в Ленинградской области остаются лоси. Особенно часто сохатые внезапно выбегают на дорогу во время миграции и в период размножения, который проходит с конца августа до октября. Зачастую животные даже не обращают должного внимания на проезжающие автомобили.

Так, на прошлой неделе очевидцы из Всеволожского района запечатлели настоящую схватку двух лосей прямо на проезжей части. Животные выскочили на дорогу друг за другом и сцепились перед фарами автомобиля. Увлеченных поединком лосей не смутили ни звук подъезжающей машины, ни яркий свет посреди ночи.