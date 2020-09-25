Ленинградская панорама: область «болеет» за своих

Новый футбольный сезон стартовал совсем недавно, но наш «Ленинградец» уже преподнес подарок областным болельщикам — пробился в групповой этап Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения розыгрыша Кубка поменялся. Чтобы привлечь больше внимания к турниру, РФС решил организовать групповую стадию и собрать туда команды из разных лиг. «Ленинградец» успешно вышел в эту стадию, его соперниками по группе стали «Чертаново», представляющее Футбольную национальную лигу, и клуб «Уфа» Российской премьер-лиги.

«Кубок для нас — очень важный турнир, прежде всего имиджевый, — рассказал «Ленинградской панораме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» Георгий Начкепия. — Потому что на ленинградской земле будут выступать клубы премьер-лиги и ФНЛ, это классно для болельщиков, для всех, кто интересуется футболом в нашем регионе. И это очень важно для футболистов, потому что многие наши ребята всего пару лет назад перешли из детского футбола во взрослый. Для них сыграть с топ-клубом — это большой опыт».

Действительно, решение РФС поменять формат Кубка многие восприняли позитивно. Для развития футбола, для поднятия интереса к нему в регионах, в малых городах — это большой шаг. И хотя для «Ленинградца» сейчас в приоритете первенство ПФЛ, успешное выступление во 2-й группе, наши футболисты намерены биться в каждой кубковой игре, доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло это в начале лета 2018 года), было заявлено, что главное отличие «Ленинградца» от многих других профессиональных коллективов — опора на местных ребят из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Этому подходу клуб верен и сегодня. Большинство футболистов — воспитанники ленинградских и петербургских школ. Так, в этом сезоне в команду пришел молодой футболист Иван Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, потом его заметили скауты из СДЮШОР «Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». Есть в команде атакующий полузащитник Егор Корцов, воспитанник тихвинского «Кировца». Он в первом сезоне много забивал, а потом получил травму. В команде надеются, что он в скором времени вернется на поле.

«Мы даем молодым ленинградским и петербургским футболистам возможность оставаться дома, — говорит Георгий Начкепия. — В Петербурге, помимо СДЮШОР «Зенит», много сильных футбольных школ. Когда появился «Ленинградец», молодые футболисты восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конечно, всегда интересно посмотреть на звезд, которые из разных стран и чемпионатов приехали в петербургский «Зенит», но… Поболеть за своих, поддержать «ребят с нашего двора» — это ни с чем не сравнимое удовольствие, оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на стадионах в Рощино и на Nova arena в Петербурге. Единственный город в Ленинградской области с большим стадионом — Тихвин. «Мы там провели две игры, обе — при полном аншлаге, — поделился Георгий Начкепия. — Сейчас на стадионе ведутся работы по замене газона. Думаю, что мы там еще сыграем в нынешнем сезоне — в весенней стадии».

P.S. В первой кубковой игре «Ленинградец» в упорной борьбе уступил «Уфе» — 0:1.

Игорь Левит, генеральный директор ФК «Ленинградец»:

— Мы с первого дня ощущаем поддержку губернатора области, правительства региона: финансовую, инфраструктурную, информационную. Стадион в Рощино принадлежит 47-му региону, там созданы все условия для игр и тренировок «Ленинградца». В планах областного правительства — реконструировать стадион «Спартак» в Гатчине, довести его до требований РФС и сделать его нашим основным, домашним.

Владимир Мазуров