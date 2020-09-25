Ленинградская панорама: мы – спортивные!

Надежда Глызина, российская ватерполистка, бронзовый призер Олимпийских игр-2016, игрок команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — об олимпийских надеждах 47-го региона.

— Ленинградская область для меня, в первую очередь, дом. Я родилась и живу в Киришах. Во вторую очередь — это островок уюта и комфорта, где я наполняюсь душевной гармонией, спокойствием, где блаженствую. У нас редкое сочетание дворцов и парков, роскошных резиденций русских государей и готических средневековых замков, сдержанное величие монастырей, огромное количество заповедников и живописных уголков…

Отрадно сознавать, что моя малая родина является кузницей профессиональных спортсменов, которые борются за олимпийские медали, за награды чемпионатов мира и Европы, на самом высоком уровне доказывают свои лидерские позиции.

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» зародилась в небольшом городке Кириши. Я и представить себе не могла, какие возможности откроет передо мной спорт, водное поло. Это большая честь — защищать свой город, свою область, выступать за сборную под флагом России на международном уровне и понимать, что своей игрой, своими голами в ворота соперников я могу выделить

Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В регионе развиваются многие виды спорта. В Киришах акцент сделан на школе водного поло, много детей занимается в бассейне. Растет наша смена, есть преемственность поколений. Очень важно в сердечки детей заложить любовь к своей стране. Станут они большими спортсменами или нет — не столь важно, главное — чувство гордости за место, где ты родился, где получил путевку в жизнь.