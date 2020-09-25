Ленинградская панорама: весной, в начале мая…

Радостную атмосферу 9 мая 1945 года воссоздали организаторы праздника «Счастье Победы», который 12 сентября прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха «Хаваа» — исключительно в военной или гражданской одежде сороковых годов прошлого века. Не беда, если в гардеробе не нашлось подходящего костюма, — всем желающим дают переодеться.

Звучат мелодии военных лет, в полевой кухне готовится солдатский обед. У палатки, в которой разместилась медсанчасть, стоят настоящие военно-медицинские носилки. В узле связи можно позвонить по полевой рации — похожими аппаратами пользовались в Великую Отечественную. Возле одной из палаток всех желающих учат наматывать портянки.

«Чуть позже проведем мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А потом будем смотреть фильм «Женя, Женечка и «катюша», — говорит девушка в гимнастерке, студентка Санкт-Петербургского института культуры.

Неподалеку ребятня облепила трехколесный мотоцикл с прицепом. Разрешают прокатиться! Буквально в двух шагах учат держаться в седле.

Колесо времени будто повернулось вспять. Встречаю группу членов военно-исторического клуба «Копорье». Они в черных бушлатах морских пехотинцев Красной армии, в форме егерей 5-й горно-стрелковой дивизии вермахта и соединения особого назначения «Бранденбург-800». Реконструкторы рассказывают, что клуб впервые пригласили на подобное мероприятие. Им привычнее участвовать в классических реконструкциях сражений, но и такой формат праздника пришелся по душе. Здесь удается прочувствовать настроение того времени.

«День Победы был самым радостным событием для тех, кто пережил войну. Мы стремимся, чтобы люди, которые сегодня пришли на наш праздник, пережили это ликующее состояние, прикоснулись к Победе. Так налаживается связь между поколениями, перебрасывается мостик между солдатами, теми, кто помогал фронту в тылу, и их правнуками», — поясняет Олеся Антонинова, руководитель региональной общественной организации «Сосновый Бронкс», идеолог проекта.

Это вторая подобная акция. Первую провели в День ВМФ на форте Серая Лошадь. Поддержка комитета по печати Ленинградской области помогла расширить масштаб мероприятия, привлечь больше участников. Специально закупили реквизит и бутафорию, изготовили памятные сувениры. По итогам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва

Фото предоставлены группой «Счастье Победы»