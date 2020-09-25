Как объявить себя банкротом? Новый порядок

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», которые установили внесудебный порядок признания гражданина банкротом. Своевременность введения данной меры трудно переоценить.

Многие столкнулись с проблемой закредитованности. И не для «хорошей» жизни брались эти кредиты. Не все смогли грамотно рассчитать свои финансовые силы – и поначалу небольшой долг оброс процентами и сильно усложнил жизнь. Именно таким людям сможет помочь упрощенная процедура внесудебного банкротства.

В Ленинградской области, как и по всей стране, обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке можно в любой МФЦ по месту жительства или регистрации.

Но для начала лучше получить консультацию у специалиста многофункционального центра, который подробно разъяснит, какие документы нужно подготовить для обращения. Также на консультации обязательно сообщат о сроках принятия решения по банкротству и предупредят о возможных ограничениях.

Все не так просто

Подать на внесудебное банкротство можно в случае, если общий размер задолженности по денежным обязательствам с учетом процентов и недоимки по обязательным платежам составляет от 50 до 500 тыс. руб.

Важно: в отношении должника должно быть завершено исполнительное производство.

Новая упрощенная процедура внесудебного банкротства складывается так:

Если условия соблюдены, то гражданин может подать в МФЦ по месту жительства или пребывания заявление установленной формы о признании его банкротом во внесудебном порядке;

Подавая заявление, нужно указать всех известных кредиторов. Специалисты центров «Мои Документы» проверят, окончено ли исполнительное производство в отношении должника;

МФЦ публикует сообщение о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;

Если не все условия соблюдены, заявление возвращается заявителю, повторное обращение будет возможно только через месяц;

Вводится мораторий на взыскание задолженности в судебном порядке, но только по тем долгам, которые были указаны в заявлении. Также есть и исключения – это требования, неразрывно связанные с личностью должника (например, о возмещении вреда жизни и здоровью в следствие ДТП);

Должник не имеет права брать новые займы, кредиты или выступать поручителем в течение процедуры внесудебного банкротства;

Если во время процедуры существенно изменится имущественное положение должника, к примеру, получит в дар имущество или наследство, то в течение 5 рабочих дней необходимо уведомить об этом МФЦ, процедура внесудебного банкротства будет прекращена.

По истечении 6 месяцев процедура банкротства гражданина завершается и он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении, и задолженность перед ними признается безнадежной. МФЦ публикует уведомление о завершении процедуры в день ее завершения.

Важно: повторно обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке можно только через 10 лет.

Плюсы и минусы

Главное достоинство внесудебного банкротства – это бесплатная для заявителя процедура. Нет нужды оплачивать труд финансового управляющего, нести обязательные расходы по обычной процедуре, платить гонорары юридическим фирмам-посредникам за подготовку и подачу документов. Форма заявления типовая и заполняется непосредственно специалистами МФЦ.

Второе – фиксированный срок внесудебного банкротства. Продление сроков не предусмотрено, и процедура должна завершиться за 6 месяцев. Третье – максимальная простота для заявителя. Должнику не придется самому присутствовать на судебных заседаниях, предоставлять документы финансовому управляющему, заниматься разблокировкой счетов и т.п.

Но есть и существенные ограничения, которые накладывает статус банкрота на гражданина.

В последующие 5 лет при обращении за займами и кредитами обязательно будет нужно сообщать о прошлом банкротстве. Это, несомненно, может повлиять на одобрение выдачи кредита.

Также на прошедшего процедуру банкротства накладывается запрет занимать должности в органах управления юридических лиц или иным образом участвовать в управлении ими в течение 3 лет, а для некоторых специализированных организаций (страховые, финансовые) – до 10 лет.

«Мы даже не ожидали, что данная услуга окажется столь востребована. Только за первые 2 недели мы получили более 50 обращений. Но положительное решение выносится далеко не по каждому. Поэтому просим граждан более подробно знакомиться с условиями процедуры внесудебного банкротства и всегда готовы проконсультировать по возникающим вопросам», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Обращение в МФЦ за внесудебным банкротством может решить кажущиеся неразрешимыми финансовые проблемы гражданина, попавшего в нелегкую жизненную ситуацию. Дать шанс на обновление, на новую жизнь.

Однако все предусмотреть невозможно, поэтому на будущее призываем взвешенно и осторожно относиться к кредитованию, тщательно рассчитывать свои возможности. Ведь, как говорится, берешь чужие и «на время», а отдаешь свои и навсегда.

Дмитрий Носов

Справка: МФЦ – государственная организация, в которой население может получать государственные и муниципальные услуги различных ведомств по принципу «одного окна». Сегодня в Ленинградской области открыты 35 центров «Мои Документы» и 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в которых граждане могут получить более 550 услуг рядом с домом, быстро и в комфортных условиях. Только за последний месяц МФЦ обработали полмиллиона обращений за предоставлением услуг и консультаций.