Завершен первый этап реконструкции Парка авиаторов в Агалатово

Масштабные работы по благоустройству Аарка авиаторов стартовали в мае этого года. За это время парковая территория «обросла» новыми пешеходными дорожками, скамейками и газонами, были разбиты клумбы и высажены новые деревья.

Согласно плану реконструкции, который обсуждался с жителями и дорабатывался с учетом пожеланий агалатовцев, в дальнейшем в парке будет разбит искусственный водоем. С учетом уже проделанной работы парковая территория должна превратиться в красивое и удобное место отдыха для всех жителей деревни.

Тем не менее уже сейчас на облагороженной территории замечено несознательное поведение некоторых посетителей парка. Кто-то раскачивается на детских качелях, игнорируя весовые ограничения, кто-то банально не убирает за своей собакой. Вскоре в парке будет установлено видеонаблюдение и нарушителей будут привлекаться к административной ответственности. Администрация Агалатовского поселения призывает жителей быть сознательными и бережливо относиться к общему дому.

Напомним, что реконструкция парка Авиаторов проходит в рамках программы «Комфортная городская среда» и будет проходить в несколько этапов.

Фото пресс-службы администрации Агалатовского сельского поселения