Во Всеволожском районе наблюдали северное сияние

Поздно вечером 23 сентября в деревне Ириновка Всеволожского района было зафиксировано северное сияние. Его фотография на фоне знаменитого памятника живой природы – дуба черешчатого – моментально распространилась по Интернету.

Очевидец, который сделал эту фотографию, написал, что увидел северное сияние по пути на Ладогу. Сияние было недолгим и закончилось к полуночи. Одновременно в Интернете появилась фотография ночных зеленых всполохов, снятая возле Кронштадта.

Северное сияние – явление недостаточно изученное. Раньше в народе считалось, что его можно наблюдать только на Крайнем Севере, причем во время сильных морозов. Однако к настоящему моменту специалисты сошлись во мнении, что оно связано не с холодами, а с «солнечными бурями».

Для Всеволожского района северное сияние не самое типичное явление. Тем не менее погода в этом сентябре не перестает нас удивлять. Мы уже слышали жалобы от старожилов, что на их памяти в Ленинградской области не было подряд несколько таких сильных ураганов. Штормовые ветры, которые прошли 10, 17 и 18 сентября, повалили много деревьев в лесах Ленинградской области.

А после этого внезапно пришло аномальное тепло. Температурный столбик 23 и 24 сентября поднялся на 5–6 градусов выше, чем фиксировалось в это время в другие годы. Синоптики говорят, что в последний раз такая высокая температура в конце сентября наблюдалась в 1925 году, то есть почти 100 лет назад. А еще они обещают, что тепло продлится до 27 сентября. Так что, нужно ловить последние дары уходящего на зимний покой солнца.

Некоторые жители Петербурга и Ленинградской области заметили, что у них на садовых участках стали набухать почки на деревьях. А в некоторых районах Ленинградской области жалуются на нашествие огромных рыжих слизней, которых раньше не было. Что же, будем наблюдать, чем еще отметится осень этого года.

Материал подготовила Людмила Однобокова