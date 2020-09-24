С 1 октября бюджетные выплаты будут переводить только на карты «Мир»

Согласно правительственному постановлению № 920 от 25 июня 2020 года, с 1 октября все социальные выплаты и пособия будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Так, со следующего месяца на карты «Мир» будут выплачивать пособия по беременности и родам, материнский капитал и ежемесячные пособия по уходу за ребенком, а также выплаты пенсии и пособия по безработице.

Для тех, кто пользуется картами других платежных систем или не пользуется ими вовсе, соцвыплаты можно получать на сберегательный счет или почтовым переводом. Предусмотрен вариант с получением наличных денег при посещении банка. Таким образом из-за единовременной выплаты необходимости оформлять банковскую карту «Мир» не будет.

Напомним, что постепенный передох на использование национальной платежной системы при выплате пособий осуществляется с 2017 года. Сегодня выходящим на пенсию гражданам банки сразу оформляют карты «Мир», а тем, кто вышел на пенсию до 1 июля 2017 года, оказывается помощь в бесплатном оформлении карты.

Оформить карту «Мир» можно в любом банковском отделении. В случае изменения реквизитов счета, новые данные нужно будет сообщить в территориальный орган ПФР. Для этого достаточно подать соответствующее заявление на сайте «Госуслуги».