Колтушское шоссе расширится до четырех полос

К осени 2024 года Колтушское шоссе в районе деревни Янино-1 будет расширено до четырех полос. Положительное заключение на проект реконструкции дороги было выдано автономным учреждением «Главгосэкспертиза России» в начале года. К настоящему времени выбрана подрядная организация.

Поскольку автомагистраль имеет региональное значение, всеми вопросами занимается областной Комитет по дорожному строительству.

Разумеется, все понимают необходимость расширения Колтушского шоссе – уже сейчас в час пик там собираются часовые пробки, а что будет, когда введут в эксплуатацию строящиеся в окрестностях жилые кварталы?

Однако владельцы придорожных земельных участков обеспокоены своей дальнейшей судьбой – ведь их собственность подлежит изъятию. Как разъясняет администрация Заневского городжского поселения, волнения напрасны. Согласно земельному кодексу Российской федерации, все участки и постройки выкупят по рыночной стоимости.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения