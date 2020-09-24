В Ленобласти соревновались огнеборцы-добровольцы

Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны прошли 23 сентября в Кировске. Профессиональное мастерство и сноровку приехали показать команды из 13 районов Ленинградской области.

Данные соревнования относятся к служебно-прикладному виду спорта и помогают оттачивать навыки тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой медпомощи. Все дисциплины соревнований так или иначе применяются в практике пожаротушения – это и подъем по штурмовой лестнице, и преодоление полосы препятствий, и боевое развертывание.

В этом году среди команд добровольных формирований отличились пожарные из Всеволожского района, заняв почетное третье место. Золото забрала команда Кировского района.

Зампред правительства ЛО по безопасности Михаил Ильин отметил высокую подготовку участников. Также была подчеркнута важность соревнований не только для повышения профессиональных навыков, но и для популяризации профессии пожарного.