Во Всеволожском районе открылся музей Нины Соколовой

23 сентября в ЛОГУ «Молодежный», который находится возле поселка имени Морозова, состоялось открытие музейной комнаты, посвященной первой в СССР женщине-водолазу Нине Васильевне Соколовой. На церемонии открытия присутствовала дочь Н.В. Соколовой – Марина Александровна Лабецкая. Из Череповца специально приехала Н.А. Бороздина, которая недавно выпустила книгу о Н.В. Соколовой.

На круглом столе, который прошел в рамках церемонии открытия, вспоминали о том, что первые попытки вытащить имя Нины Соколовой из забвения были предприняты у нас, во Всеволожском районе. Это происходило на базе Музея Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства, который находится в Вагановской средней школе. А у истоков этой работы стояли поэт-блокадник Анатолий Владимирович Молчанов и жительница города Всеволожска Ирина Васильевна Илюшина. Подробности об этом вы можете прочитать в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Инженер-полковник Военно-морских сил СССР Нина Васильевна Соколова служила в Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) и в аварийно-спасательной службе Краснознаменного Балтийского флота. В общей сложности она провела под водой 644 часа, и это – в водолазном костюме, вес которого намного превышал ее собственный. Осенью 1941 года она участвовала в строительстве речной переправы для танков в районе Невской Дубровки. В 1942 году принимала участие в прокладке по дну Ладожского озера электрического кабеля от Волховской ГЭС, который сейчас мы называем «кабелем жизни». Но главным ее достижением считают то, что именно ей принадлежит идея прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Работы по прокладке трубопровода, в которых Н.В. Соколова участвовала лично, начинались у Осиновецкого маяка. Подводный бензопровод действовал с июня 1942 года по март 1943 года, и за это время в осажденный Ленинград поступило более 40 000 тонн горючего. Те нефтяные магистрали, которые сейчас протягивает под водой компания «Транснефть», как оказалось, ведут свое начало от того бензопровода, который придумала женщина Нина Соколова.

При жизни она была награждена многими орденами и медалями. Однако потом ее подвиг был забыт. Почему-то сложилось так, что спустя 75 лет после войны мы начинаем делать открытия о войне. И только сейчас вновь открыли для себя имя Нины Соколовой. Теперь это имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга. А 28 января 2019 года в Санкт-Петербурге, по адресу: улица Ленина, дом 48А, была открыта памятная доска – Н.В. Соколова когда-то жила в этом доме.

И вот 23 сентября во Всеволожском районе впервые открыто посвященное ей музейное пространство. Со временем оно будет расширяться и в нем появится мультимедийная выставка. Энтузиасты из ЛОГУ «Молодежный» пообещали, что на этом не остановятся. У них есть мечта – открыть на территории ЛОГУ целую Аллею памяти, в которой будут увековечены имена 12 женщин, совершивших невероятные подвиги во время войны. Одно из этих имен нам уже известно. Это – Нина Васлиьевна Соколова.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина