Владимир Путин поддержал проект «47 гарантий для 47 региона»

Сегодня, 24 сентября, Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с избранными главами субъектов. В ходе встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту о готовящемся проекте «47 гарантий для 47 региона».

Проект о социальных гарантиях для жителей региона был анонсирован в августе этого года. На протяжении месяца волонтеры «Команды 47» выходили на улицы городов и поселений Ленинградской области, чтобы обсудить с жителями выдвинутые инициативы. Ленинградцы приняли активное участие в доработке социальных гарантий: корректировались и расширялись существующие, предлагались дополнительные.

По словам Александра Дрозденко, благодаря народному обсуждению удалось отразить все проблемные вопросы, которые волнуют жителей региона. Впоследствии закон о социальных гарантиях ляжет в основу региональных программ и будет в прямой корреляции с нацпроектами.

Владимир Владимирович поддержал инициативу и высказал надежду, что область сумеет выполнить данные жителям гарантии. Как отметил президент, 47-й регион не раз показывал результаты, которыми можно гордиться. Владимир Путин не только пожелал успехов в реализации законопроекта о соцгарантиях, но и рекомендовал Александру Дрозденко держать исполнение закона на личном контроле.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО