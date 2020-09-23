Около 600 бегунов приняли участие в Охтинском полумарафоне

Ежегодный легкоатлетический кросс «Охтинский полумарафон» проходит во Всеволожском районе шестой год подряд. Очередной забег на разные дистанции состоялся 20 сентября в «Охта парке» и собрал около 600 участников.

Участникам мероприятия на выбор было предложено пять маршрутов от 1 км до полумарафона в 21 км. Традиционно забег собрал спортсменов разного возраста и уровня подготовки – от совсем юных бегунов и любителей до профессионалов и ветеранов.

С каждым годом «Охтинский полумарафон» привлекает все больше участников со всех уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Сейчас это полноценный спортивный праздник. Ребята пробегают короткие дистанции и участвуют в веселых стартах, а взрослые бегут выбранные дистанции по красивой и хорошо подготовленной трассе. Преодолевают маршрут по живописным дорожкам «Охта парка» и любители скандинавской ходьбы.

Организация легкоатлетического кросса осуществляется силами «Кузьмоловской школы спортивного ориентирования» при поддержке компании «MASS SPORT» и активном участии администраций района и Бугровского сельского поселения.

Фото пресс-службы администрации «Бугровского сельского поселения»