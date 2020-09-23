Кладбище в Углово превращается в народный мемориал

23 сентября на воинском захоронении в Углово появилась новая растяжка. На ней изображена Герой Советского Союза летчица Лидия Литвяк, а рядом надпись: «Всем женщинам, отдавшим жизнь за родину, посвящается».

Мы уже писали, что в 2018 году байкеры из Санкт-Петербургского мотоклуба «OST MC» под руководством протоиерея Вячеслава Харинова установили здесь два информационных щита. И вот, эта инициатива получает продолжение, выводя Углово за рамки обычного кладбища и превращая его в настоящий народный мемориал.

Лидия (Лилия) Владимировна Литвяк, фото которой запечатлены на плакате, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчица, одержавшая наибольшее количество военных воздушных побед. К тому же она вдохновляла мужчин на подвиги. Недаром ее называли «белая лилия Сталинграда».

На самом деле на аэродроме Углово девушки-летчицы не служили. Молодые женщины на Ленинградском фронте встречались на других аэродромах. Самые знаменитые из них – Герой Советского Союза Тамара Константинова и Ольга Лисикова. Экипаж в составе пилота Тамары Константиновой и стрелка Шуры Мукосеевой был единственным женским экипажем во всей штурмовой авиации Советского Союза. Он сформировался в мае 1944 года и воевал на Ленинградском фронте под Кингисеппом. Летал экипаж на легендарном Ил-2. И пока пилот Тамара Константинова находилась в небе, внизу, на аэродроме, ее ждала пятилетняя дочь, которая жила вместе с мамой в полку.

А Ольга Лисикова была единственной за всю Вторую мировую войну женщиной-командиром мужского экипажа крупных американских транспортных самолетов. Она служила в составе Московской авиагруппы особого назначения и неоднократно совершала вылеты в Заполярье и в осажденный Ленинград.

Но в данном случае плакат, появившийся на мемориале в Углово, имеет абстрактное значение. Он предлагает нам вспомнить и всех летчиков, и молодых женщин, которые отдали свои жизни за нашу победу. А это были и девушки-санитары, и девушки-снайперы, и зенитчицы, и разведчицы, и девушки-лесорубы. Возможно, с виду они бывали такие же хрупкие и обаятельные, как Лидия Литвяк, но в опасную минуту проявили небывалый героизм.

Автором плаката стал поисковик из Новосибирска Алексей Канонников. Вместе с товарищами, Андреем Федотовым и Евгением Бандак, он двое суток провел на воинском захоронении в Углово, чтобы установить растяжку на прочную основу.

Людмила Однобокова

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