Всеволожские спортсменки стали победителями чемпионата России по радиоспорту

Спортсменки из Всеволожского района заняли лидирующие позиции на чемпионате России по радиоспорту. Соревнования проходили с 18 по 23 сентября в Дзержинске.

Турниры по радиоспорту включают в себя состязания по нескольким основным направлениям, одно из которых спортивная радиопеленгация. Для победы спортсменам необходимо находить радиопередатчики, установленные в лесу или на пересеченной местности. Задача усложняется разностью мощности радиосигнала, который исходит от передатчика.

Именно в этом виде соревнований спортсменки из Всеволожского района заработали полный комплект медалей. Так, в дисциплине «спортивная радиопеленгация – 3,5 МГц» мастер спорта России Анастасия Годунова взяла золотую медаль, а серебро ушло мастеру спорта России Елене Писаренко. Также Елена заслужила и бронзу в дисциплине «спортивная радиопеленгация – 144 МГц».