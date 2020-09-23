Во Всеволожском районе могут появиться новые судебные участки

Региональный комитет правопорядка и безопасности вынес предложение областному ЗакСу увеличить количество мировых судей и судебных участков в регионе. В основном речь шла о Всеволожском районе, где наблюдается острая нехватка мировых судей.

По словам зампреда областного комитета правопорядка и безопасности Владимира Яковлева, на территории района проживает порядка 438 тысяч жителей, а нагрузка на один судебный участок составляет более 31 тысячи человек. Самая сложная ситуация сложилась в активно заселяющемся Мурино, там на одного мирового судью приходится 60 тысяч человек. Напомним, что допустимый предел соотношения – это 8 тысяч человек на одного мирового судью.

Для улучшения ситуации было предложено создать четыре дополнительных судебных участка в Мурино, Кудрово, Всеволожске и Сертолово. Также Владимир Яковлев предложил провести небольшую кадровую рокировку и перевести в Мурино мирового судью из соседнего Волховского района, где нет дефицита в подобного рода специалистах.

В результате обсуждения было решено на ближайшем заседании ЗакСа одобрить проект закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ» и направить законодательную инициативу в ГосДуму.