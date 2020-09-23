Во Всеволожске прошел праздник для старшего поколения

22 сентября во Всеволожске прошел фестиваль для старшего поколения «Счастливое и активное долголетие», организованный местной общественной организацией «Диалог поколений». Необычное мероприятие проходило в парке Музея-усадьбы Приютино в рамках социального проекта «Университеты третьего возраста».

С приветственным словом к собравшимся обратились председатель ОО «Диалог поколений» Надежда Балуева, председатель комитета по социальным вопросам районной администрации Ирина Гончарова и главный специалист отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета по социальной защите населения Ленинградской области Марина Кичапова.

После того как все добрые слова и пожелания были сказаны, в парке Приютино развернулась череда интересных событий. Для участников подготовили увлекательные мастер-классы и организовали экскурсию по усадьбе. Все желающие могли встретиться с психологом или послушать урок о здоровом образе жизни. Не обошлось без развлечений – для гостей не только пригласили артистов, но и организовали танцевальную площадку.

Погода была отличной. И потому на открытой эстраде прозвучало много песен, музыки и стихов. Надежда Балуева высказала надежду, что состоявшийся праздник станет традиционным, и сердечно поблагодарила директора музея-усадьбы Ольгу Морозову, музыкантов из подросткового клуба «А 80», а также всех активистов и поэтов.

– Мы всегда рады видеть новых людей в нашей команде, – сказала Надежда Балуева в завершение. – Мы приглашаем всех жителей нашего района, кто хочет интересно провести время и познакомиться с новыми людьми.

Владимир Шемшученко