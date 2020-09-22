Фонд поддержки предпринимателей научит участвовать в тендерах

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области объявляет старт программы для субъектов МСП, желающих участвовать в государственных закупках.

В рамках программы профильные эксперты научат, как участвовать в тендерах на электронных площадках, помогут в поиске закупок в нужной сфере, каждому участнику обеспечат доступ к программе мониторинга тендеров сроком на 1 год. Места ограничены – их только 15! Запись по электронной почте info.icep@yandex.ru или по телефону 8 981 765-54-58.