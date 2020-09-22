К концу 2020 года в Ленобласти появится кинокомиссия

Самым кинематографичным районом в Ленинградской области признан город Выборг. По приблизительным подсчетам здесь было снято около 200 фильмов и сериалов. А вот во Всеволожском районе самой кинематографичной точкой в наши дни оказалось не живописное Токсово и не пропитанный историей Осиновец, а удаленная деревня Медное озеро.

Там, вдали от назойливых любопытных, довольно часто появляются съемочные группы. Об этом нашему корреспонденту рассказали на брифинге, который проходил 21 сентября в Комитете культуры Ленинградской области. Брифинг был посвящен результатам встречи председателя комитета культуры Владимира Цоя с представителями некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России».

На встрече были приняты важные решения: Ленинградская область будет создавать свою кинокомиссию. До конца года областное правительство, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Агентство стратегических инициатив подпишут трехстороннее соглашение. Перед комиссией ставят задачу помогать кинематографистам в организации съемочного процесса в 47-м регионе. А Ленинградская область обязуется возвращать кинематографистам часть их затрат, если они будут работать на территории региона.

Область заинтересована в том, чтобы здесь осуществлялось как можно больше кинопроектов. Это необходимо и для рекламы, и для роста экономики. Ведь туда, где снимается кино, устремляются частные предприниматели, чтобы предложить свой товар и услуги. Иногда съемки фильма становятся хорошей рекламой и изменяют жизнь местного края. Например, после съемок фильма «Особенности национальной охоты» в Выборгском районе (возле поселка Советский) именно на том самом месте появилась база отдыха «Кордон Кузьмича», и сейчас эта база стала очень популярной. А два деревянных драккара, которые участвовали в съемках фильма «И на камнях растут деревья», стали украшением центральной площади в городе Выборге.

И, тем не менее, съемочные работы в поселке Медное озеро Всеволожского района рекламой не сопровождаются, а проходят тихо и незаметно. Оказывается, здесь были сделаны многие сцены для телесериала «Морские дьяволы». И те сногсшибательные приключения, которые переживали герои фильма – четыре спецназовца из отряда «Тайфун» – в некоторых случаях происходили не где-нибудь за границей, а в Юкковском сельском поселении. Медное озеро действительно очень живописное место. И в 2021 году съемочная группа НТВ сюда еще вернется, чтобы продолжить очередной сезон «Морских дьяволов».

Людмила Однобокова