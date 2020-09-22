В Питере открылся филиал московского бард-клуба «Гнездо глухаря»

18 сентября в Санкт-Петербурге открылся филиал знаменитого московского бард-клуба «Гнездо глухаря». В день открытия в «Гнезде глухаря» прошла выездная пресс-конференция для представителей СМИ.

На этой пресс-конференции выступали: заслуженный деятель искусств России Александр Городницкий, заслуженный артист России, художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев и другие артисты. Участником конференции была корреспондент газеты «Всеволожские вести».

Это событие будет особенно интересным любителям авторской песни. А таких во Всеволожском районе немало. Достаточно напомнить, что во Всеволожске проживает известный в России автор-исполнитель Владимир Шемшученко (который работает корреспондентом нашей газеты). В тесном сотрудничестве с отделом культуры администрации Всеволожского района в течение 11 лет он проводил фестиваль бардовской песни «Соцветие». В последний раз этот фестиваль проходил в лесу недалеко от микрорайона Южный в 2018 году.

А в поселке Кузьмоловский тем временем прочно обосновался клуб авторской песни «Живая струна». Каждый год с октября по май раз в месяц здесь встречаются барды из Санкт-Петербурга и из Всеволожского района. И так проходит уже много лет. Достаточно сказать, что в январе 2021 года клубу «Живая струна» исполнится 15 лет. А помимо этого, барды каждое лето проводят в нашем районе «Лесной концерт». Во время этого мероприятия на лесной полянке вблизи поселка Кузьмоловский проходит выступление бардов, которое длится с 12.00 до 20.00. И каждый желающий может принять в нем участие.

Бард-клуб «Гнездо глухаря» отныне будет работать по адресу: Воскресенская набережная, дом 16. Первый концерт в новом клубе состоится 3 октября.

Людмила Однобокова