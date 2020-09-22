В Ленобласти большегрузы будут измерять «умные» весы

До конца года в 47-м регионе «Ленавтодор» установит три автоматических пункта весогабаритного контроля транспорта. Весовые посты будут отслеживать движение большегрузов по региональным дорогам.

«Умные» весы определяют перегруз автоматически прямо во время движения, после чего передают информацию о нарушении. Таким образом контроль за дорогой осуществляется круглосуточно, не создавая при этом неудобств для участников движения.

В первую очередь система нацелена отслеживать грузовые прицепы со строительными материалами, которые движутся из карьеров к местам расположения строек. Согласно статистике, на эту категорию перевозчиков приходится большинство фиксируемых перегрузов. Как сообщают в областном правительстве, сумма штрафов для нарушителей может достигать 400 тысяч рублей.

Первыми «умными» весами обзаведутся дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, Огоньки – Стрельцово – Толоконниково и Осиновая Роща – Магистральная. Впоследствии пунктами весогабаритного контроля обзаведутся и дороги Всеволожского района. Такие комплексы планируется установить на Токсовском шоссе и Дороге жизни.