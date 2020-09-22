В Кузьмоловском онкодиспансере появилось инновационное оборудование

Современный микроскоп OPMI Vario 700 установлен в операционной областного клинического онкологического диспансера в поселке Кузьмолово. Прибор предназначен для сшивания мельчайших сосудов и нервов во время хирургического вмешательства.

Более того, применение этого микроскопа позволяет восстанавливать больному удаленный язык, трансплантируя его же собственные ткани. Таким образом, разработанная методика помогает сохранить пациентам не только речь и голос, но и эстетический вид после операции по лечению рака гортани и даже ее полному удалению.

Микроскоп для Кузьмоловского областного онкологического диспансера приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его стоимость – 13,8 миллионов рублей.

Ленинградской областной онкодиспансер – пока единственный из региональных, где поставлены на поток подобные операции. Команда хирургов ЛОКОД под руководством заведующего отделением опухолей головы Андрея Карпенко проводит до 40 операций в год. По его словам, микрохирургия как технология позволяет осуществить реконструкцию практически любого дефекта.

Подготовила Светлана Завадская